Такие слова председатель Госдумы сказал из-за срыва украинской делегацией выступления «представителя крымских татар» Руслана Бальбека на форуме ООН.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за «национализма и притеснения малых народов» из состава Украины могут выйти ряд областей.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», – сказал он

Володин отметил, что в Украине «постоянно нарушаются права нацменьшинств», к ним он отнес россиян, венгров и поляков.

Спикер Думы не забыл напомнить о принятом Радой законе о языке, который по мнению россиян нарушает права нацменьшин. И добавил, что после «присоединения Крыма» к России там ввели три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский.

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