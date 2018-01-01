Журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского политика Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук cказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в 1990 году Олегу Ляшко, который сейчас является лидером Радикальной партии, не могли выдать первую зарплату в "Народному русі" из-за отсутствия паспорта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Понамарчук: Я говорю: "Давай, едь в свою Ичню, или куда-то там, в Черниговскую область". Он съездил и привез паспорт Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Он должен был получить в "Народному русі" зарплату по договору. Но Вера Ярмоленко, которая тогда работала казначеем "Руху", сказала, что не может выдать ему деньги, так как нет паспорта. Еще ведь был Советский Союз, она придерживалась законодательства о труде", – отметил он.По словам Понамарчука, Ляшко сказал ему, что у него нет паспорта."Я потом понял: дали ему в интернате какие-то деньги, чтобы он поехал за паспортом, а ему нечего было есть... Я говорю: "Давай, едь в свою Ичню, или куда-то там, в Черниговскую область". Он съездил и привез паспорт", – рассказал он.Ляшко является народным депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался журналистикой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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