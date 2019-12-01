Президент Владимир Зеленский сообщил на своем официальном Telegram-канале, что хотел бы встретиться со студентами, которых 6 лет назад избил "Беркут" на Майдане.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - пишет президент.

По мнению Зеленского, эти молодые люди были теми романтиками, которые делают революцию, а последнюю используют в своих целях негодяи.

Также президент отметил, что сегодня практически не вспоминаются имена тех идейных вдохновителей, которые когда-то "заставили страну проснуться".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и претворять в жизнь перемены?", - задается вопросами Зеленский.

В связи с этим президент написал, что очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Под постом президента развернулись нешуточные баталии.

Елена Лукаш на своей странице в Facebook опубликовала список этих "студентов".

Елена Лукаш у себя на странице отмечает, что готова помочь их найти и приводит список людей, задержанных в ходе зачистки Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Большинство из них далеко не студенты, судя по возрасту.

В комментариях пользователи поддержали мнение Елены Лукаш.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира