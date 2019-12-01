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В Канаде студенты требуют уволить преподавателя, называющего Голодомор ложью
01.12.2019 09:33
В Канаде студенты протестуют и требуют уволить преподавателя, которые называет Голодомор ложью
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Теги:
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