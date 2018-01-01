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Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам
01.01.2018 16:19

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Президент США Дональд Трамп обвинил в понедельник власти Пакистана в том, что они укрывают на своей территории террористов, при этом получая американскую финансовую помощь.

"США совершили ошибку, передав Пакистану помощь на более чем $33 млрд за последние 15 лет. А в обмен на это они нам не дали ничего, кроме обмана и уловок. Они считали наших лидеров глупцами", - написал он в "Твиттере".

"Они мало нам помогают и предоставляют надежное убежище тем террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане. Больше такого быть не должно", - добавил Д.Трамп.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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