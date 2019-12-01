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Швейцарию и Францию соединят поездом метро
01.12.2019 09:51
Между Францией и Швейцарией запустят поезд метро
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Теги:
мир
события
украина
поезд
метро
запустят
швейцарией
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