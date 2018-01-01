Четыре человека ранены осколками взрывного устройства, спрятанного
в мусорный бак на одной из площадей итальянского Турина. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Встреча Нового года
в Италии не обошлась без происшествий Фото: EPA Бомба была спрятана
в бумажном пакете, который неизвестные оставили в мусорном баке на
площади, где проходила встреча Нового года.Две женщины и два
мужчины, в том числе 83-летний пенсионер, получили осколочные
ранения.Взрывной волной повреждены окна 30 зданий, а также четыре
автомобиля.31 декабря полиция обнаружила в районе площади 12
аналогичных устройств.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира