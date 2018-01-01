Четыре человека ранены осколками взрывного устройства, спрятанного в мусорный бак на одной из площадей итальянского Турина. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Встреча Нового года в Италии не обошлась без происшествий Фото: EPA Бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные оставили в мусорном баке на площади, где проходила встреча Нового года.Две женщины и два мужчины, в том числе 83-летний пенсионер, получили осколочные ранения.Взрывной волной повреждены окна 30 зданий, а также четыре автомобиля.31 декабря полиция обнаружила в районе площади 12 аналогичных устройств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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