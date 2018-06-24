Якось Оля Полякова сказала, що буде оголювати своє тіло, поки це їй дозволяє вік і тендітні форми. Тому й не дивно, що в мікроблозі співачки багато відвертих знімків. І на цей раз зіркова мама опублікувала світлину, на якій вона зображена у купальнику.



Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 22 Чер 2018 р. о 7:39 PDT



"Ну в стрічку вам тіла)))", - підписала знімок Полякова.



Звісно, шанувальники в захваті від подібних фото:



"Красуня. Фігура супер!", "Ех, які ноги ❤️", "Просто вогонь, а не жінка)", - пишуть вони.



Нагадаємо, нещодавно Оля повідомила про поповнення в сімействі - тепер у них вдома оселилися троє милих кошенят. Милий пост з донечкою і домашніми улюбленцями розмістила співачка в Інстаграмі.



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