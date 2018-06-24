|Оля Полякова показала ідеальне тіло в купальнику (ФОТО)
|24.06.2018 14:53
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"Ну в стрічку вам тіла)))", - підписала знімок Полякова.
Звісно, шанувальники в захваті від подібних фото:
"Красуня. Фігура супер!", "Ех, які ноги ❤️", "Просто вогонь, а не жінка)", - пишуть вони.
Нагадаємо, нещодавно Оля повідомила про поповнення в сімействі - тепер у них вдома оселилися троє милих кошенят. Милий пост з донечкою і домашніми улюбленцями розмістила співачка в Інстаграмі.
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