|Во Франции за 10 минут до Нового года расстреляли мужчину
|01.01.2018 16:25
|
В ночь на Новый год во Франции в 15-м округе Марселя расстреляли мужчину из автомата Калашникова. Об этом сообщает 20 Minutes, передает
Убийство произошло за 10 минут до Нового года, когда 29-летний мужчина выходил из бара и направился к своей машине. Мужчину забрала скорая, но позже стало известно, что он умер.
Прокурор Ксавье Тараба рассказал, что на месте было найдено 29 гильз, следовательно, вероятно, стреляли несколько человек.
В свою очередь издание La Provence сообщает о "примерно 20 гильзах калибра 7.62" и уточняет, что стрелять мог и один мужчина.
Как отмечается, погибший был связан с криминалом.
Как сообщал неизвестный устроил стрельбу в церкви в Египте.
Поделитесь статьей с друзьями