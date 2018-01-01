Юрист Ирина Ноздровская, которая вела дело о гибели своей сестры в результате ДТП, часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого Дмитрия Россошанского и его родственников, заявил нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: Очень хочется думать, что убийц найдут Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Ирина долгое время добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, адвокат по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", – отметил он.Найем добавил, что в июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы."27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы – суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь", – написал нардеп.Он подчеркнул, что у Ноздровской осталась дочь и престарелая мать."Очень хочется думать, что убийц найдут. А на суд к Россошанскому, думаю, придет много неравнодушных граждан", – резюмировал Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211573284273754 Сегодня в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской. Она перестала выходить на связь 29 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что найем время дтп обвиняемого Теги: происшествия