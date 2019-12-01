В Запорожье задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Украинской православной церкви Евгения Кугатова. Как сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Forpost , причиной задержания стала посылка, отправленная из Черкасс. "В ней обнаружили наркотические вещества - амфетамин и метиламин в большом количестве. Ценную посылку вместе с служителем церкви приехал забирать и его друг Евгений Квач. Его функция была сидеть "на стреме", за рулем автомобиля, на котором приехали за наркотиками", - сообщает интернет-издание, утверждающее также, что Кугатов проживает по одному адресу с главой епархии митрополитом Лукой. Позже сам Лука признал в комментарии на своем Telegram-канале , что задержанный действительно страдал от наркотической зависимости, и он помогал ему от нее избавиться. "Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами. Для меня и для всей нашей паствы это тяжелый удар. Священнослужитель любого ранга должен быть примером для прихожан и образцом духовной жизни. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Даже в Церкви люди падают и оступаются. Но при этом нужно всегда иметь мужество признать свои ошибки и стать на путь исправления", - отметил он. Лука рассказал, что задержанного Кугатова он знает давно - с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни. "Я знал также и о его наркозависимости. Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом. Долгие годы удавалось удерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им. Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем – тысячи. Для меня это горький и тяжелый урок", - написал Лука. По словам священника, в отношении Кугатова будут приняты "все необходимые дисциплинарные меры" и он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка. Митрополит готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования упомянутого инцидента. "Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству. Я также понимаю, что в духовном плане - это месть бесовская за мою твердую позицию в отношении верности своей Матери-Церкви. Но я хочу заверить, что по-прежнему будут стоять на твердых канонических позициях, ни в чем не уступая и не прогибаясь", - подчеркнул он. В то же время руководитель епархии опроверг информацию о том, что Кугатов получил "крупную партию наркотиков" и возмутился тем, что до проведения экспертизы появилась информация о самих веществах. "Церковь помогает бороться с пороками. Поэтому ее называют больницей, а не заповедником святых. Ее члены сражаются с грехом. Кто-то его побеждает и становится святым, а кто-то, не справившись, погибает. На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью. Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни. Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу и помог справиться с иссушающей его душу страстью", - добавил он. Кроме того, Запорожская епархия пока в недоумении, каким образом возле отделения "Новой почты" оказались журналисты Forpost, уже через 15 минут выдавшие публикацию о задержании священника, и кто и как выяснил, что в посылке были именно наркотики. "Ну вот, СМИ записали клирика в наркодиллера и говорили, что пойман с огромной партией наркотиков, сейчас уже стыдливо пишут, что каким-то образом у него на почте оказался 1 грамм. Все наркодиллеры именно так и делают - заказывают по почте 1 грамм наркотиков. И повторюсь, ведь все эти мерзавцы уже не извинятся, что они пустили ложь, что наркодиллер, что крупная партия и т.д.

Как этот 1 грамм оказался в посылке и виновен ли человек - это дело суда, а до решения суда никто не имеет право называть человека преступником. Поэтому СМИ, которые это разгоняют в виде, что он уже виновен, что наркодиллер, и крупная партия по сути клевещут и я бы на месте епархии банально засудил бы их." - Заявил православный знаток Александр Вознесенский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки что его для это епархии Теги: последние сводки