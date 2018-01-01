|Во Франции почти в полночь несколько человек расстреляли мужчину
|01.01.2018 16:35
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Ночью на Новый год на территории пятнадцатого округа Марселя во Франции из автомата Калашникова был расстрелян мужчина, сообщает местное издание 20 Minutes.
Известно, что трагедия случилась за десять минут до полуночи, когда мужчина в возрасте 29 лет, выходя из развлекательного заведения, направлялся к собственному автомобилю. Он был госпитализирован машиной скорой помощи, однако вскоре появилась информация о его смертию
По словам прокурора Ксавье Тарабы, на месте инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили 29 гильз, что свидетельствует о том, что выстрелы осуществляли одновременно несколько человек.
Однако местное издание La Provence утверждает, что около бара были найдены 20 гильз калибра 7.62 - значит, стрелять мог и один человек. Уточняется, что погибший мужчина был связан с криминальным миром.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в новогоднюю ночь в итальянском городе Турин в результате взрыва самодельной бомбы пострадали четыре человека. Взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.
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