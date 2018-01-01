Ночью на Новый год на территории пятнадцатого округа Марселя во Франции из автомата Калашникова был расстрелян мужчина, сообщает местное издание 20 Minutes .

Известно, что трагедия случилась за десять минут до полуночи, когда мужчина в возрасте 29 лет, выходя из развлекательного заведения, направлялся к собственному автомобилю. Он был госпитализирован машиной скорой помощи, однако вскоре появилась информация о его смертию

По словам прокурора Ксавье Тарабы, на месте инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили 29 гильз, что свидетельствует о том, что выстрелы осуществляли одновременно несколько человек.

Однако местное издание La Provence утверждает, что около бара были найдены 20 гильз калибра 7.62 - значит, стрелять мог и один человек. Уточняется, что погибший мужчина был связан с криминальным миром.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в новогоднюю ночь в итальянском городе Турин в результате взрыва самодельной бомбы пострадали четыре человек а. Взрыв произошел в одном из окраинных районов города. Бомба была спрятана в мусорном баке.

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