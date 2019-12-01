Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"30 ноября в городе Одесса Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot. Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине Его Превосходительство Этьен де Понсен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, французский посол отметил, что орден "За заслуги" является вторым по значимости во Франции. "Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом. И это свидетельствует об уважении, которое он проявляет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины", - подчеркнул посол Франции.

В свою очередь адмирал Воронченко заявил, что воспринимает награду как высокую оценку деятельности всех Военно-Морских Сил ВСУ. Также он отметил, что совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, чтобы украинские ВМС как можно скорее приобретали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и выполнения задач.

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