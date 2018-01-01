С начала 2018 года в Украине вступили в силу новые нормы по максимально разрешенной скорости движения транспорта: в населенных пунктах она уменьшится до 50 км/ч с 60 км/час.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года. Чиновники утверждают, что таким образом удастся усилить уровень безопасности и уменьшить количество аварий со смертельным исходом, передает со ссылкой на .

К слову, такой опыт есть у большинства развитых стран ЕС: там скорость никогда не превышает 50 км/ч, а в отдельных пунктах - 30 км/час. То есть подобным способом планируется приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.

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