|Внимание водителям: украинцы начинают ездить с европейской скоростью
|01.01.2018 16:36
|
С начала 2018 года в Украине вступили в силу новые нормы по максимально разрешенной скорости движения транспорта: в населенных пунктах она уменьшится до 50 км/ч с 60 км/час.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №883 от 10 ноября 2017 года. Чиновники утверждают, что таким образом удастся усилить уровень безопасности и уменьшить количество аварий со смертельным исходом, передает со ссылкой на .
К слову, такой опыт есть у большинства развитых стран ЕС: там скорость никогда не превышает 50 км/ч, а в отдельных пунктах - 30 км/час. То есть подобным способом планируется приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского Союза.
Поделитесь статьей с друзьями