За неисполнение нового запрета нарушители могут быть оштрафованы. Физические лица – на сумму до 5 тыс. руб. (2,4 тыс. грн), юридические – до 1 млн руб. (487,6 тыс. грн). Все пользователи мессенджеров в РФ должны быть зарегистрированы Фото: ЕРА Согласно новым правилам, все пользователи мессенджеров должны быть зарегистрированы – то есть аккаунты должны быть привязаны не к анонимному адресу электронной почты, а к конкретному номеру телефона.Все паспортные данные владельцев сим-карты есть у операторов сотовой связи и могут быть затребованы для проверки правоохранительными органами. За неисполнение нового закона нарушители могут быть оштрафованы. Физические лица – на сумму до 5 тыс. руб. (2,4 тыс. грн), юридические – до 1 млн руб. (487,6 тыс. грн).24 июня 2016 года Госдума РФ поддержала пакет законов, известный по фамилии его соавтора, депутата Госдумы Российской Федерации VI созыва Ирины Яровой, который значительно ужесточает российское законодательство. Согласно документу, мобильных операторов обязали хранить записи звонков и смс-переписку своих клиентов в течение шести месяцев. Те же требования касаются и зарегистрированных в России мессенджеров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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