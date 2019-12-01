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В США произошла авиакатастрофа: девять погибших, среди них двое детей и пилот
01.12.2019 11:04
В США девять человек, включая двоих детей, погибли в результате авиакатастрофы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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