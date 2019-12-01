Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели".

"Медиаграмотность и вообще умение отличить фейк от нефейка является обязательным навыком современного гражданина. Этому надо учить со школы, это основа. Мы же знаем, что согласно последним исследованиям ... только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от лжи. И если мы имеем такую ​​ситуацию, что эта цифра достигает 92% украинцев, то говорим уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, защищающем правду. Странно звучит, но этот законопроект по противодействию дезинформации поможет людям понять, что правда, а что неправда", - отметил министр.

По его словам министерство стремится разъяснить дезинформацию, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. "Это понятие (дезинформации - ред.) надо наполнять подробным содержанием, а также критериям, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким образом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение", - подчеркнул Бородянский, добавив, что многие нормы из тех, которые будут обсуждаться в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована.

Отвечая на вопрос будет ли регулироваться свобода слова в социальных сетях, Бородянский заявил: "А мы и не регулируем блогосферы, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство при помощи определенного контента, например, призывает к вражде, тогда и будет нести за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально".

В то же время министр заверил, что сейчас нет задачи закрывать журналистские расследования. "Более того, я считал и считаю, что это обязанность журналистов - делать собственные расследования. И в этом направлении мы будем продолжать, всеми средствами развивать общественного вещателя. У нас есть различные идеи по поддержке СМИ, которые имеют высокий индекс достоверности", - отметил Бородянский.

Руководитель министерства видит большой позитив в том, что с обществом начали обсуждать необходимость защиты информационного пространства, ведь есть силы, которые пытаются исказить общественное мнение и получить политические или экономические дивиденды от этого. "И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установление правил", - заверил Бородянский.

Как сообщалось, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в комментарии Укринформу спрогнозировал, что законопроект о противодействии дезинформации может быть внесен в Верховную Раду в декабре.

Согласно этому проекту, будет предусматриваться введение должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противиться дезинформации, усиление ответственности за распространение журналистами фейков, а также создание самоуправляющейся организации, которая разработает для работников СМИ рекомендации по профессиональным стандартам и этики и будет следить за их соблюдением, а также защищать медийщиков.

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