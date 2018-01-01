Злоумышленники во Франции часто устраивают поджоги оставленных на улицах машин в ночь на 1 января. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Париже в праздничную ночь сгорели десятки машин Фото: EPA В городской черте Парижа уничтожено 163 машины, на 50 из них перекинулся огонь со стоявших рядом подожженных авто.Поджоги автомобилей на улицах в новогоднюю ночь – обычное явление во Франции, в последние годы количество поджогов возросло, отмечает издание.Также полиция сообщила о задержании в Париже 197 человек за различные правонарушения в ночь на 1 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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