Злоумышленники во Франции часто устраивают поджоги оставленных на
улицах машин в ночь на 1 января. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В Париже в праздничную ночь сгорели десятки машин
Фото: EPA В городской черте Парижа уничтожено 163 машины, на 50 из
них перекинулся огонь со стоявших рядом подожженных авто.Поджоги
автомобилей на улицах в новогоднюю ночь – обычное явление во
Франции, в последние годы количество поджогов возросло, отмечает
издание.Также полиция сообщила о задержании в Париже 197 человек за
различные правонарушения в ночь на 1 января.
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