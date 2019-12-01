Лариса Вербицкая: Живите здесь и сейчас! С нею целое поколение начинало свой каждый новый день — Лариса Вербицкая более 25 лет проработала телеведущей в программе Первого канала «Доброе утро». Удивительно гармоничное соединение женственности и силы, хрупкой красоты и железной воли, высокого профессионализма и легкого авантюризма, без которого жизнь становится пресной (иначе чем объяснить ее участие в таких экстремальных проектах, как «Последний герой» и «Ледниковый период»?). И это все она — Лариса! — Пять лет назад вы ушли из программы «Доброе утро». Что составляет вашу жизнь сегодня? — Я по-прежнему являюсь лицом Первого канала, участвую в его проектах, а также преподаю, веду тренинги по второй моей профессии, которая, однако, тоже продиктована 32-летним опытом прямого телеэфира, — это создание имиджа. Я ведь вице-президент Лиги профессиональных имиджмейкеров. Между прочим, могу научить таким хитрым приемам общения, которыми пользуются агенты секретных служб. — Например? — Пожалуйста: правило первых 30 секунд. Если вы только что познакомились с человеком, то будьте добры успеть в эти полминуты сделать ему комплимент: похвалить голос, галстук, собаку — да что угодно. Это расположит к вам незнакомого человека. Или другой прием: умышленно допустите ошибку, чтобы собеседник вас поправил. Это стирает границы, особенно если у людей разное статусное положение. — Хорошо, попробую прямо сейчас. Вы, говорят, действительно увлеклись живописью и даже чудесно расписали свой дом... — Для начала неплохо. А еще я увлеклась фотографией. Вообще меня увлекает все красивое и новое. Страстно люблю путешествовать. Важно понимать, что счастье — это не какой-то существенный отрезок жизни, а чаще только мгновение. Чем оно короче, тем ярче. Я это давно поняла. Особенно когда в проекте «Последний герой» оказалась на необитаемом острове без еды, воды, огня, да еще в сезон дождей. На четвертый день выменяла висевший на шее жетон на луковицу, и мы ее разделили и съели. Ничего вкуснее в жизни не ела! И это тоже было счастье. Надо научиться находить в жизни радостные мгновения. Поверьте, их немало у каждого из нас. — Вы ведь в детстве мечтали стать врачом? — Да, было такое. Мама работала старшей операционной сестрой, и когда папа, получая второе высшее образование, уезжал на сессии, а маму вызывали на операции (ее очень ценили ведущие хирурги), то она брала меня с собой, и я заглядывала через окно в операционную... Это не могло не запасть в душу. Но в какой-то момент я осознала, что медицина — это не только сострадание, но и умение принимать очень жесткие решения. И побоялась, что у меня не хватит на это сил. — Вы родились в Крыму, выросли в Кишиневе. Можете поделиться рецептом, как покорить Москву? — А я и не собиралась ее покорять. Приехала сюда жить, работать, любить, радоваться. Конечно, поначалу тяготили огромные расстояния, жалела время, которое теряешь в метро, трамвае, на бесчисленных пересадках. Но и это давно прошло. А если вы о профессии... Помимо способностей человек должен быть по-хорошему амбициозным, стараться все время расти. К тому же жизнь оказалась ко мне щедра, подарив встречи с фантастическими личностями, давшими много полезного. — В том числе и с вашим мужем Александром, телеоператором и режиссером? — С ним мы познакомились в Цирке на Цветном бульваре. Я пришла туда с сыном, а Саша снимал там картину. И так получилось, что через манеж и множество зрительных рядов он обратил внимание на нашу парочку... С тех пор я с особым пиететом отношусь к цирковым артистам. — Тогда откройте еще секрет: как за 25 лет в прямом эфире не зачерстветь, не потерять желания и интереса разговаривать с аудиторией по ту сторону телекамеры? — Само название «Доброе утро» предопределяло настроение программы, и, когда включалась камера, я забывала обо всех личных проблемах, будто улетала на эти три часа из своей повседневности. Кстати, этому способствует и ответный эмоциональный поток от тех, кто тебя видит и слушает. Так что никаких секретов, кроме одного: быть на одной волне с теми, с кем говоришь. — И что, всегда обходилось без сбоев? — Ну нет, прямого эфира без них не бывает. Чего только не случалось! Бывало, не запускался сюжет — приходилось импровизировать. Иногда вдруг выяснялось, что уже анонсированный гость не приедет и надо безотлагательно искать замену. И тебе за несколько секунд до выхода в эфир сообщают, что предстоит 7 минут общаться с человеком, о котором ты ровным счетом ничего не знаешь. Сидишь и думаешь: ну и что, разве ты не можешь поговорить с незнакомым человеком? Это умение — тоже часть профессии. А еще однажды во время интервью — с американским актером Робом Шнайдером — я села на шпагат... — А это зачем? — В какой-то момент у нас началось соперничество. Он заявил, что может все, и я решила поймать его на хвастовстве: предложила продемонстрировать растяжку. Он отказался, и тогда мне пришлось демонстрировать ее самой. Впрочем, это было еще не самое трудное. Мне приходилось вести концерты на английском языке и на сербском, а тут вдруг надо на Фестивале народов мира в Алжире представлять российские культурные программы на арабском. Дали мне транскрипцию арабского текста, да еще с учетом местного диалекта, и в моем распоряжении, как у студента перед экзаменом, оказалась только одна ночь. Но я выучила все наизусть. И после концерта на приеме наш посол поинтересовался, где я учила арабский, да еще в алжирском варианте. Это был лучший комплимент в моей творческой жизни! — По поводу комплиментов... Вы потрясающе выглядите. Можете сказать, благодаря чему? — Главное — беречь в себе любовь и доброту. Когда тебя любят и ты любишь, интерес к жизни не ослабевает, а отсюда проистекает и все остальное. Но, чтобы сохранять внутреннюю гармонию, нужно уметь в какие-то моменты сказать нет — и себе, и другим. — Неужели у вас не бывает плохого настроения? — Стараюсь его не замечать. Помогают йога, медитация, внутренний разговор. Неприятных людей в моем окружении нет — жизнь научила быть избирательной. Профессия иногда требует общения и с теми, кто тебе не очень мил, — тогда напоминаю себе, что в каждом есть что-то хорошее, стараюсь разглядеть это в человеке. — А как всегда хорошо выглядеть? — Всегда? Ну это мало кому удается. А вообще средства известны: дома — пилинги, очищение, увлажняющие и питательные маски. Если я посещаю косметические клиники, то для легких аппаратных методик — микротоков, которые улучшают кровообращение, питают кожу, снимают отеки. Зимой нужно быть очень аккуратной — у нас экстремальные перепады температур, и это агрессивно воздействует на кожу. Используйте защитные кремы, принимайте витаминные комплексы. — А как относитесь к пластической хирургии? — Я не сторонник радикальных вторжений. Считаю, гораздо эффективнее планомерный, аккуратный уход за кожей и телом. Многие в молодости пренебрегают этим, думая, что все само собой образуется. Но чем раньше человек начинает за собой следить, тем лучше, тем продолжительнее эффект. И еще: лицо, которого касался хирург, сразу видно... Стандартная, словно из гламурных каталогов форма губ, носа, скул. Мне же нравятся ухоженные лица, но такие, которые сохранили индивидуальность. — Одна из тем, горячо обсуждаемых поклонниками, — ваша потрясающая фигура. Знаю, что вы полностью отказались от сладкого, соленого, жирного, мучного, острого и копченого. Оно того стоит? — Ну раз вы меня хвалите, значит, стоит. Да, я привыкла обходиться без излишеств. Мы в семье налегаем на овощи и фрукты, мой ежедневный рацион — это 1200 килокалорий. Обожаю скандинавскую ходьбу, меня даже выбрали лицом этого вида спорта в России. А еще люблю плавать, занимаюсь йогой. Но во всем нужна система, ничто не дается с бухты-барахты. Не стоит метаться из крайности в крайность, 90-60-90 — вовсе не параметр, обязательный для всех. Хотя уделять внимание талии и бедрам нужно обязательно, это главный знак женственности. Но не стремитесь подражать подиумным моделям: подиум — это нечто гиперболизированное и утрированное. — В канун вашего юбилея хочу спросить, какой из дней рождения вам особенно запомнился? — Необыкновенный праздник мне устроила моя дочь Инна. Днем у меня была репетиция спектакля. Обычно к нам на площадку приезжает курьер, который привозит для труппы обед. И вот открывается дверь, и входит: громадный динозавр с пакетами в руках. И читает рэп с поздравлениями. И мы все — взрослые люди, артисты, которых сложно чем-то удивить, — фотографируемся и танцуем. Так Инна вернула меня на день в детство. — Какие планы строите на ближайшие пять лет? — Планы? О чем вы говорите?! Только когда живешь настоящим, все вдруг становится на свои места. Так что мой девиз — жить здесь и сейчас! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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