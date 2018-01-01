|
Понамарчук: Манафорт людоедов делал президентами якобы демократических стран Африки
|
01.01.2018 16:45
|
Американского политтехнолога Пола Манафорта свел с беглым
экс-президентом Украины Виктором Януковичем бизнесмен Ринат
Ахметов. Предполагалось, что этот политтехнолог за деньги сможет
любого сделать победителем каких-либо выборов, рассказал в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист,
пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного
деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Понамарчук: Некоторые говорят, что
он пустопорожний. Нет, не совсем так. Он знал свою работу Фото:
Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на вопрос, кто свел
Манафорта с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем,
Понамарчук сказал: "Насколько я знаю, Ахметов (бизнесмен Ринат
Ахметов. – )"."Привел как человека, который за деньги
сделает победителем любых выборов. Хоть Януковича, хотя
анти-Януковича. Некоторые говорят, что он пустопорожний. Нет, не
совсем так. Он знал свою работу. У него за плечами была вся Африка.
Он людоедов делал президентами якобы демократических стран
Африки", – рассказал журналист.В 2000-х годах
Манафорт консультировал в Украине Партию регионов,
премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича,
сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным
Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США,
что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.С марта по август 2016 года
Манафорт занимался избирательной кампанией президента США
Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового
партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против
Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12
пунктам и отправили под домашний арест. По данным
следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов
долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл
более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря
2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру
пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал
носить электронный браслет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира