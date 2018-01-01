Американского политтехнолога Пола Манафорта свел с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем бизнесмен Ринат Ахметов. Предполагалось, что этот политтехнолог за деньги сможет любого сделать победителем каких-либо выборов, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Понамарчук: Некоторые говорят, что он пустопорожний. Нет, не совсем так. Он знал свою работу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Отвечая на вопрос, кто свел Манафорта с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, Понамарчук сказал: "Насколько я знаю, Ахметов (бизнесмен Ринат Ахметов. – )"."Привел как человека, который за деньги сделает победителем любых выборов. Хоть Януковича, хотя анти-Януковича. Некоторые говорят, что он пустопорожний. Нет, не совсем так. Он знал свою работу. У него за плечами была вся Африка. Он людоедов делал президентами якобы демократических стран Африки", – рассказал журналист.В 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.С марта по август 2016 года Манафорт занимался избирательной кампанией президента США Дональда Трампа.30 октября 2017 года Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.15 декабря 2017 года федеральный суд округа Колумбия ослабил меру пресечения для Манафорта:разрешил ему переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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