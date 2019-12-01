Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"1 декабря в Украине переменная облачность. Ночью и утром кое-где небольшой мокрый снег (в южной части небольшой дождь), днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза, в южной части ночью около 0°, днем ​​1-6° тепла ", - говорится в сообщении.

2-3 декабря ожидается осложнение погодных условий: днем ​​2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, в течение 3 декабря в Украине мокрый снег (в южной части с дождем), кое-где налипание мокрого снега, 2 декабря в Карпатах и ​​на Закарпатье сильный мокрый снег, днем ​​3 декабря на Правобережье кое-где небольшой мокрый снег.

На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 6° тепла.

4-5 декабря будет без осадков, лишь на Левобережье, днем ​​4 декабря и в северных областях кое-где небольшой мокрый снег.

Температура 4 декабря ночью 2-8° мороза, днем ​​от 3 ° мороза до 2° тепла; 5 декабря ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем ​​0-5 ° тепла, на востоке 1-3 ° мороза.

В Карпатах без осадков, температура ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза.

По Киеву и области в воскресенье, 1 декабря, также ожидается переменная облачность. Ночью и утром кое-где небольшой мокрый снег, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью 1-3 ° мороза, днем ​​около 0°, по области ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

2-3 декабря облачно с прояснениями.

2 декабря без существенных осадков, 3 декабря осложнение погодных условий: ночью умеренный, днем ​​местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 ° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

4-5 декабря без осадков, лишь днем ​​4 декабря кое-где небольшой мокрый снег. Температуре 4 декабря ночью 2-7 ° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; 5 декабря ночью от 4° мороза до 1 ° тепла, днем ​​0-5° тепла.

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