Порошенко поздравил Болгарию с началом председательствования в Совете ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Болгарию с началом первого в истории председательствования в Совете Европейского Союза.

"Приветствую нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Болгария, чье председательство в Совете ЕС началось 1 января, объявила девизом и своей шестимесячной председательской программы национальный девиз "В единстве сила".

Болгарская программа объявляет четыре главных приоритета и указывает конкретные темы, по которым планирует работать во главе Совета ЕС в период своего первого в истории председательства с января по июнь 2018 года: будущее Европы и молодежь - экономический рост и социальная сплоченность, европейская перспектива и взаимосвязанность Западных Балкан, безопасность и стабильность в сильной и единой Европе, цифровая экономика и передовые навыки.