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В Мексике из-за столкновения полиции и членов наркокартеля погибли 14 человек
01.12.2019 11:59
В Мексике во время стычки полиции и наркокартеля погибли 14 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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