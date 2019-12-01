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В Мексике из-за столкновения полиции и членов наркокартеля погибли 14 человек
01.12.2019 11:59
В Мексике во время стычки полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
погибли
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наркокартеля
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