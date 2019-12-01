В Забайкальском крае РФ на маршруте Чита-Сретенск, в 60 км от Сретенска, случилось страшное ДТП. Автобус с 43 пассажирами рухнул с моста на замерзшую реку. Об этом сообщил канал Силовики в Телеграм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Также вылетел вертолет медицины катастроф с руководством региона и министром здравоохранения Забайкалья.

Следком по факту ДТП в Забайкалье, возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ “Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности” По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Рейс выполнял частный перевозчик из Читы. За рулем автобуса находился 47-летний Сергей Кубасов с 20-летним стажем вождения. Он погиб на месте ДТП.





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