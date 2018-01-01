В рамках регулярного чемпионата НБА "Даллас Маверикс" дома обыграл другого представителя Западной конференции "Оклахому Сити Тандер", сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Несмотря на проигрыш первой половины (57:63) игроки во главе с Хариссона Барнсом нивилювалы отставание в следующие 24 минуты и вырвали положительный результат - 116: 113.

Лучшим по результативности в составе "Маверикс" стал Барнс с 24 очками, 19 добавил Деннис Смит, а у ветерана из Германии Новицки 13.

Примечательно, что за "Оклахому" трепло-дабл оформил Уэстбрук - 38 баллов + 15 подборов + 11 передач.

Стоит отметить, что "Оклахома" несмотря на поражение находится в зоне плей-офф Западной конференции - 20 побед в 37 поединках. "Даллас" лишь 12 - 13 выигрышей и 25 поражений.

Как сообщал впервые за 20 лет баскетболист НБА отдал за матч 25 результативных передач.

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