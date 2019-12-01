Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели", комментируя вопрос о переименовании УПЦ МП.

"Все эти отношения (между государством и церковью - ред.) описаны в законе. Там написано, что государство не вмешивается в деятельность церкви. А церковь не вмешивается в деятельность государства. О переименовании - то здесь есть закон, который надо выполнять. Как правила дорожного движения. Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос, и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви. Но мы понимаем, что находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И следовательно мы считаем, что обозначение, кто есть кто, - это нормально на этом историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору - РПЦ", - отметил министр.

Бородянский подчеркнул, что люди должны знать, в какую церковь ходят. Ведь Украина находится в состоянии войны, и есть институт, центр управления которого находится в стране, которая на нее напала. "Государство Украина говорит: все нормально, вы отделены от государства, мы никоим образом не вмешиваемся в вашу деятельность. Все, что мы хотим, - чтобы по вашему названию было видно, что вы российская православная церковь. Это уже видно де-факто. Мы лишь хотим закрепить это де-юре", - пояснил министр.

Он сообщил, что уже имел неофициальные встречи с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, также запланированы встречи с руководителем УПЦ МП Онуфрием. В то же время он подчеркнул, что это не были встречи министерства с представителями церквей, а общение в рамках создания гуманитарной стратегии.

"Но будут и мои официальные встречи со всеми предстоятелями церквей, мы сейчас их планируем", - пообещал Бородянский, добавив, что в случае необходимости все руководители церквей имеют прямую связь с профильным департаментом министерства по делам религий и национальностей.

Министр также сообщил, что сейчас рассматривается возможность привлечения профессиональных медиаторов, которые помогали решать конфликты на досудебном этапе.

Как сообщал Укринформ, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью РИСУ заявил, что было бы честно, если бы религиозные организации в своем названии указывали, к какому религиозному центру относятся.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии отметить принадлежность к Российской православной церкви (РПЦ).

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