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Мэр Парижа вручила Сенцову почетное гражданство французской столицы
01.12.2019 13:13
Мэр Парижа торжественно вручила почетное гражданство французской столицы Олегу Сенцову
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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