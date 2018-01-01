Тело юриста Ирины Ноздровской направят на проведение
судебно-медицинской экспертизы для установления причины и
обстоятельств ее смерти, сообщили в Министерстве внутренних дел
Украины. На месте, где нашли тело Ноздровской, работает
следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции
Киевской области Дмитрия Ценова Фото: Ірина Ноздровська / Facebook
"38-летнюю жительницу села Демидов Вышгородского района, которая
исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной
реке. На розыск женщины были задействованы полицейские
Вышгородского отдела полиции и общественные активисты", – отметили
в МВД.В министерстве добавили, что сейчас на месте происшествия
работает следственно-оперативная группа под руководством начальника
полиции Киевской области Дмитрия Ценова.Тело погибшей направят на
проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины
и обстоятельств смерти.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1592968456046506
Сегодня в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской. Она перестала выходить на связь 29
декабря.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Степанской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил
племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий
Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического
опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения
свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его,
и отправил дело в первую инстанцию.
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