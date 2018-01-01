Тело юриста Ирины Ноздровской направят на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств ее смерти, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. На месте, где нашли тело Ноздровской, работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "38-летнюю жительницу села Демидов Вышгородского района, которая исчезла три дня назад, сегодня обнаружили бездыханной в местной реке. На розыск женщины были задействованы полицейские Вышгородского отдела полиции и общественные активисты", – отметили в МВД.В министерстве добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.Тело погибшей направят на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1592968456046506 Сегодня в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской. Она перестала выходить на связь 29 декабря.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Степанской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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