Об этом 30 ноября в интервью изданию Зеркало недели заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Он уточнил, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на двух языках - украинском и русском.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, разговор в эфире такого телеканала. Прежде только с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию", - сказал Бородянский.

Ранее министр рассказывал, что на создание такого телеканала в бюджете станы заложено 440 миллионов гривен. Концепция канала предполагается информационно-развлекательная.

В начале ноября президент Владимир Зеленский подписал приказ о срочных мерах по реформированию и укреплению государства. В документе, в частности, речь идет об урегулировании деятельности средств массовой информации.

Правительство до 31 декабря должно подготовить "положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения".

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