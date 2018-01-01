Сообщается о восьми погибших и 120 арестованных в ходе антиправительственных выступлений в Киншасе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Киншаса охвачена беспорядками Фото: EPA Силы правопорядка арестовали 120 человек.Агентство Associated Press со ссылкой на полицию сообщает о перестрелке в одном из районов Киншасы между демонстрантами и силовиками. Погибло двое участников акции протеста и один полицейский.Столкновения начались после очередного отказа президента Жозефа Кабилы назначить выборы главы государства. Полномочия Кабилы, находящегося у руля ДР Конго с 2001 года, истекли в декабре 2016-го. Он заявил, что новых выборов не будет.После вспышки насилия в Киншасе был подписан меморандум, власти обязывались провести президентские выборы до конца 2017 года. Однако несколько дней назад избирательная комиссия ДР Конго сообщила, что провести голосование до 23 декабря 2018 года не удастся.Оппозиция, заявлявшая о невозможности дальнейших отсрочек, призвала своих сторонников выходить на улицы. В акциях 31 декабря приняло участие не менее 1000 человек, информирует агентство.Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ. В стране отключили интернет и смс-услуги мобильных операторов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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