В конце 2017-го - в начале 2018 года в Украине оживилось кредитование покупки жилья,передает со ссылкой на .

Это связано с активизацией партнерских программ банков и застройщиков. За ними украинцы могут получить льготные ставки. В то же время новое кредитование сосредоточено в узком кругу банков. На 24 банки приходится около 90% объема ипотечных кредитов, сообщили в пресс-центре .

В прошлом году 15 из 24 банков предоставляли населению кредиты на покупку, строительство или ремонт недвижимости. 2017 года было выдано ипотеки на сумму 1,48 млрд грн. Это на 62% больше, чем годом ранее.

В первом квартале текущего года объем новых кредитов вырос в 4 раза. Составил 565 млн грн. Почти втрое выросло количество договоров. При этом более 80% объемов нового кредитования приходится только на 5 банков.

В 2017 году средний размер кредита составлял 531 тыс. грн. В начале 2018-го - 552 тыс. грн. Ставка по ипотеке составляет 18-24% годовых. Максимальный срок в большинстве банков - 20 лет, в некоторых финучреждениях - 25-30 лет.

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