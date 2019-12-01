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В России автобус соварлся с моста в реку: 19 человек погибли
01.12.2019 14:45
ДТП в России - автобус соварлся с моста в реку, 19 погибших Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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