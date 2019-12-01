В Лондоне у берега реки Темза под мостом Бэттерси было обнаружено тело кита длиной в 10 метров. По предварительным данным, кит принадлежит к семейству полосатиков, сообщает BBC.

Городские власти Лондона заявили, что “будут стремиться безопасно извлечь кита на выходных“.

Также власти города рассказали, что найденный кит скорее только относится к семейству полосатиков. Его вес может составлять 10 тонн. Обычно такие киты предпочитают холодные воды. Они обитают в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Тело кита отвезут в локальный зоопарк для вскрытия.

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