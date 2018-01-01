В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук рассказал, что в свое время указал, "куда идти", нынешнему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Понамарчук: Я так не могу – выставлять на улицу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Один мой покойный друг сказал: "Если Ляшко и дальше будет у тебя работать, то скоро займет твое место", – сказал он.На уточняющий вопрос "Подсидит?" Понамарчук ответил: "Не то слово!"По словам пресс-секретаря Чорновила, для Ляшко "нашли другой путь".Понамарчук отметил, что его покойный друг относительно Ляшко "не ошибся"."Не говорю, что я увольнял Ляшко. Но я указал ему направление, куда идти. На улицу его никто не выгонял. Я так не могу – выставлять на улицу", – заявил журналист.Ляшко является народным депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался журналистикой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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