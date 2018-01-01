В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман
журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского
государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук
рассказал, что в свое время указал, "куда идти", нынешнему лидеру
Радикальной партии Олегу Ляшко. Понамарчук: Я так не могу –
выставлять на улицу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Один мой
покойный друг сказал: "Если Ляшко и дальше будет у тебя работать,
то скоро займет твое место", – сказал он.На уточняющий вопрос
"Подсидит?" Понамарчук ответил: "Не то слово!"По словам
пресс-секретаря Чорновила, для Ляшко "нашли другой путь".Понамарчук
отметил, что его покойный друг относительно Ляшко "не ошибся"."Не
говорю, что я увольнял Ляшко. Но я указал ему направление, куда
идти. На улицу его никто не выгонял. Я так не могу –
выставлять на улицу", – заявил журналист.Ляшко является
народным депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался
журналистикой.
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