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Понамарчук: Мой покойный друг сказал: "Если Ляшко и дальше будет у тебя работать, скоро займет твое место. Подсидит"
01.01.2018 17:31
В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист, пресс-секретарь погибшего в 1999 году украинского государственного деятеля Вячеслава Чорновила Дмитрий Понамарчук рассказал, что в свое время указал, "куда идти", нынешнему лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко. Понамарчук: Я так не могу – выставлять на улицу Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Один мой покойный друг сказал: "Если Ляшко и дальше будет у тебя работать, то скоро займет твое место", – сказал он.На уточняющий вопрос "Подсидит?" Понамарчук ответил: "Не то слово!"По словам пресс-секретаря Чорновила, для Ляшко "нашли другой путь".Понамарчук отметил, что его покойный друг относительно Ляшко "не ошибся"."Не говорю, что я увольнял Ляшко. Но я указал ему направление, куда идти. На улицу его никто не выгонял. Я так не могу – выставлять на улицу", – заявил журналист.Ляшко является народным депутатом Украины с 2006 года. До этого он занимался журналистикой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 yuriy 15.10.2014 22:03
Герои, свалили памятник....от войны убегали зато с памятниками воюют...герои у...ки
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