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В Киевской области сотрудники ГСЧС спасли оленя из замерзшей реки
01.12.2019 15:21
Под Киевом сотрудники ГСЧС спасли оленя из замерзшей реки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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