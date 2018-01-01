В реке под Киевом сотрудники полиции обнаружили тело исчезнувшей три дня тому назад Ирины Ноздровской, которая занималась расследованием резонансного дела. О соответствующем факте сообщил председатель профсоюза Министерства внутренних дел Илья Кива в комментарии одному из украинских телеканалов.

По словам Кивы, предварительно было установлено, что женщину сбросили в реку с моста.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - заявил глава профсоюза МВД.

Он также добавил, что в текущее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением подробностей происшествия.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", - подытожил Илья Кива.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 1 декабря, в Киевской области в одной из рек полиция обнаружила тело пропавшей три дня назад правозащитницы Ирины Ноздровской. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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