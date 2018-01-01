Публичную безопасность и правопорядок в новогоднюю ночь
обеспечивало около 12 тыс. правоохранителей. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Праздничные мероприятия прошли без
существенных нарушений Фото: mvs.gov.ua "Публичную безопасность и
правопорядок обеспечивало около 12 тыс. правоохранителей, из
которых 9,6 тыс. сотрудников полиции и почти 2,4 тыс.
военнослужащих Национальной гвардии", – сказал Яровой.По его
словам, в целом праздничные мероприятия прошли без существенных
нарушений публичной безопасности и порядка.Первый замминистра
добавил, что правоохранители будут работать в усиленном режиме до
завершения всех мероприятий.
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