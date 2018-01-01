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В новогодних мероприятиях приняли участие более 1,35 млн украинцев – МВД
01.01.2018 17:39
Публичную безопасность и правопорядок в новогоднюю ночь обеспечивало около 12 тыс. правоохранителей. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений Фото: mvs.gov.ua "Публичную безопасность и правопорядок обеспечивало около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9,6 тыс. сотрудников полиции и почти 2,4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии", – сказал Яровой.По его словам, в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.Первый замминистра добавил, что правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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