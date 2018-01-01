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Портников о протестах в Иране: Положительного варианта нет. Модернизации не подлежит само иранское общество
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01.01.2018 17:47
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Итогом вспыхнувших в Иране протестов может быть либо разрушение
государства, либо воцарение авторитаризма по российскому или
египетскому образцу. Такое мнение высказал политический
обозреватель Виталий Портников. Портников: Иранская молодежь – это
миллионы людей, которые даже теоретически не представляют себе, что
такое свобода Фото: Виталий Портников / Facebook "Невероятно трудно
предсказать поведение иранской молодежи. Это миллионы людей,
которые даже теоретически не представляют себе, что такое свобода.
Именно следовательно остается множество вариантов в случае, если
режим не выдержит: от египетского или российского восстановления
авторитаризма до ливийского саморазрушения государства", – полагает
он.Портников напомнил, что исламская революция 1979 года была
консервативной, шах, выступавший за вестернизацию Ирана, был
изгнан. Сегодняшний Иран напоминает обозревателю СССР 1964 года,
накануне смещения "условного реформатора" Никиты Хрущева с поста
главы государства. Президента Хасана Рухани "может ожидать та же
участь", предположил Портников."Положительного варианта нет просто
потому, что модернизации не подлежит именно иранское общество – как
любое общество, в котором прошлое окончательно победило будущее и
воспроизводит само себя", – заявил журналист.Он добавил, что многое
роднит современные Иран и Россию, которым "остается только гнить".
https://www.facebook.com/portnikov/posts/2012253662134357
28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет
антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.По данным иранских СМИ, за четыре дня погибло 12 участников
демонстраций.В связи с антиправительственными митингами власти
Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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