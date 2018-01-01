Итогом вспыхнувших в Иране протестов может быть либо разрушение государства, либо воцарение авторитаризма по российскому или египетскому образцу. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Иранская молодежь – это миллионы людей, которые даже теоретически не представляют себе, что такое свобода Фото: Виталий Портников / Facebook "Невероятно трудно предсказать поведение иранской молодежи. Это миллионы людей, которые даже теоретически не представляют себе, что такое свобода. Именно следовательно остается множество вариантов в случае, если режим не выдержит: от египетского или российского восстановления авторитаризма до ливийского саморазрушения государства", – полагает он.Портников напомнил, что исламская революция 1979 года была консервативной, шах, выступавший за вестернизацию Ирана, был изгнан. Сегодняшний Иран напоминает обозревателю СССР 1964 года, накануне смещения "условного реформатора" Никиты Хрущева с поста главы государства. Президента Хасана Рухани "может ожидать та же участь", предположил Портников."Положительного варианта нет просто потому, что модернизации не подлежит именно иранское общество – как любое общество, в котором прошлое окончательно победило будущее и воспроизводит само себя", – заявил журналист.Он добавил, что многое роднит современные Иран и Россию, которым "остается только гнить". https://www.facebook.com/portnikov/posts/2012253662134357 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.По данным иранских СМИ, за четыре дня погибло 12 участников демонстраций.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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