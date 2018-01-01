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По итогам 10 месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины составил
$35,2 млрд, сообщили в Министерстве экономического развития
Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По
данным Минэкономразвития, больше только вырос экспорт продукции
агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Фото:
Александр Хоменко / Gordonua.com Больше только вырос экспорт
продукции агропромышленного комплекса и пищевой
промышленности (на $2,7 млрд или 22,8%); продукции
металлургического комплекса ($1,2, 17,3%); минеральных продуктов
($1,2 млрд, 52,8%); продукции машиностроения ($481,7 млн,
13,6%); различных промышленных товаров ($252,6 млн, 28,8%);
продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности
($182,3 млн, 11,5%); продукции легкой промышленности ($95,1
млн, 12,0%); древесины, бумажной массы и изделий из нее
($21,5, 1,5%).Отмечается, что в течение десяти месяцев 2017 года
выросли поставки украинских товаров в Австралию и Океанию (на
288,1%), Америку (62,0%), Европу (30,6%), страны СНГ (15,8%); Азию
(12,8%), Африку (8,6%)."Среди основных торговых партнеров Украины в
экспорте товаров в январе–октябре 2017 года – страны Европейского
Союза с удельным весом 40,2% в общем объеме экспорта товаров,
Россия – 9,3%, Турция – 5,7%, Индия – 5,2 %, Китай – 4,6%, Египет –
4,3%, Беларусь – 2,6%, США – 1,9%, Молдова – 1,6%, Иран – 1,4%", –
отметили в ведомстве.7 сентября президент Украины Петр Порошенко
сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза
во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009
году – 25%, а в 2012 году – 30%.Заместитель министра
аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам
евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост
экспорта сельскохозяйственной продукции.
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