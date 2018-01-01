По итогам 10 месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины составил $35,2 млрд, сообщили в Министерстве экономического развития Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным Минэкономразвития, больше только вырос экспорт продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Больше только вырос экспорт продукции агропромышленного комплекса и пищевой промышленности (на $2,7 млрд или 22,8%); продукции металлургического комплекса ($1,2, 17,3%); минеральных продуктов ($1,2 млрд, 52,8%); продукции машиностроения ($481,7 млн, 13,6%); различных промышленных товаров ($252,6 млн, 28,8%); продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности ($182,3 млн, 11,5%); продукции легкой промышленности ($95,1 млн, 12,0%); древесины, бумажной массы и изделий из нее ($21,5, 1,5%).Отмечается, что в течение десяти месяцев 2017 года выросли поставки украинских товаров в Австралию и Океанию (на 288,1%), Америку (62,0%), Европу (30,6%), страны СНГ (15,8%); Азию (12,8%), Африку (8,6%)."Среди основных торговых партнеров Украины в экспорте товаров в январе–октябре 2017 года – страны Европейского Союза с удельным весом 40,2% в общем объеме экспорта товаров, Россия – 9,3%, Турция – 5,7%, Индия – 5,2 %, Китай – 4,6%, Египет – 4,3%, Беларусь – 2,6%, США – 1,9%, Молдова – 1,6%, Иран – 1,4%", – отметили в ведомстве.7 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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