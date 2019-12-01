Об этом сообщает ГПСУ.

"Торжества начались на строевых плацах учебных заведений с внесения Боевого знамени. С гордостью почти 350 военнослужащих срочной службы, осознавая важность и ответственность слов присяги, с оружием в руках один за другим присягали на верность народу Украины", - говорится в сообщении.

В ходе торжеств священнослужители освятили и благословили юношей на военное дело.

В ГПСУ отметили, что молодые воины во время обучения в центрах получают теоретические знания и практические навыки, необходимые для исполнения служебных обязанностей. По окончании обучения военнослужащие будут распределены для дальнейшего прохождения службы только на государственной границе.

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