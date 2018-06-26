В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов от 3 июня.

Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе в ходе выборов набрал наибольшее количество голосов – около 52%, обойдя своего оппонента Иона Чебана (он получил около 48% голосов).

Сам Нэстасе, не получивший мандат мэра, назвал решение Высшей судебной палаты «убийством демократии», подчеркнув, что «теперь Молдова во всем мире будет известна не только кражей миллиарда, но и кражей голосов».

Он призвал своих сторонников собраться завтра, 26 июня, у мэрии Кишинева и сказал, что создаст «комитет сопротивления».

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