|Суд аннулировал результаты выборов мэра Кишинева
|26.06.2018 07:34
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В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.В Кишиневе люди вышли на митинг из-за результатов выборов, которые отменил суд
Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов от 3 июня.
Лидер партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе в ходе выборов набрал наибольшее количество голосов – около 52%, обойдя своего оппонента Иона Чебана (он получил около 48% голосов).
Сам Нэстасе, не получивший мандат мэра, назвал решение Высшей судебной палаты «убийством демократии», подчеркнув, что «теперь Молдова во всем мире будет известна не только кражей миллиарда, но и кражей голосов».
Он призвал своих сторонников собраться завтра, 26 июня, у мэрии Кишинева и сказал, что создаст «комитет сопротивления».