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В Швеции около жилого дома разбился самолет: есть жертвы
01.12.2019 17:11
Крушение самолета - в Швеции в результате аварии погиб пилот
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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