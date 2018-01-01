Безопасность во время мероприятий в честь Степана Бандеры будут
обеспечивать 1,2 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии.
Чествовать Бандеру будут более 8,4 тыс. человек – МВД Фото: ЕРА "В
20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых
мероприятий при участии более 8,4 тыс. человек. Безопасность будут
обеспечивать 1,2 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии",
– сказал Яровой.В Киеве факельное шествие в честь Бандеры начнется
в 18.00 в парке им. Тараса Шевченко.Степан Бандера –
украинский политический деятель, идеолог украинского национализма.
Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он
стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод
Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом
КГБ.
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