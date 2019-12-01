Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

В Воздушно-космических силах России не стали комментировать предоставленную источниками информацию.

Как сообщается, "Кинжал" - новый российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным российских СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.

Как сообщалось, новая российская ракета с ядерным двигателем, которую Путин в марте 2018-го представил, как имеющую "неограниченную дальность полета", смогла пролететь только 35 км.

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