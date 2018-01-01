|Из окна на ребенка: жуткая трагедия омрачила Новый год в Запорожье (фото)
|01.01.2018 18:17
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Вечером 31 декабря в Запорожье 39-летний пьяный мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа. Он приземлился на полуторагодовалого мальчика, который находился у подъезда вместе со своим отцом, сообщает со ссылкой на "".
Человек, который прыгал из окна, от полученных травм погиб сразу на месте происшествия. Ребенок, не приходя в сознание, скончался в реанимационном автомобиле - полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Обстоятельства этого события пока неизвестны. Полиция работает на месте и общается со свидетелями. Неизвестно, что именно заставило мужчину прыгать из окна.
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