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В переломные для любых государств моменты у политических лидеров
есть только два варианта – либо уйти с дороги, либо идти в ногу с
настроениями общества, отметил гендиректор телеканала ATR Айдер
Муждабаев. Муждабаев: Честный человек и дурак, лох – не одно и
то же, хотя многим во власти до сих пор кажется так Фото:
Drmuntaser Mussa Bolbol / Facebook "Это сигнал для тех, кто у
власти, который они, боюсь, не воспримут и продолжат вести политику
методом асфальтового катка. А что толку-то, даже если он совершал
то, что ему вменяется? Ведь дело не в нем, вообще не в нем.
Непонятно? Это запросы общества, под которыми подпишется каждый
украинец, кому не наплевать на свою страну. Убрав каким-либо
методом лично Саакашвили, власть не решит никаких проблем ни для
себя, ни для общества, а только усугубит. Понимают ли это на
Банковой? Пока по внешним признакам кажется, что нет.
Печально", – написал Муждабаев.Он сравнил ситуацию с
мальчиком, который закрыл глаза и решил, что спрятался, потому что
"иллюзия удобна для психики, но в реале – абсолютный тупик"."Я
бы хотел пожелать тем, кто принимает решения в стране, открыть,
наконец, глаза. Даже хотя через силу, пальцами. Иначе, независимо
ни от какого Саакашвили, пойдут общественные процессы, которыми не
получится управлять. Идеи обезвредить политических оппонентов,
придушить свободу слова тупиковы совсем", – считает
журналист.По его мнению, "это не работает в Украине, точнее
работает всегда с обратным эффектом"."Если бы я верил в новогодние
чудеса, то попросил бы у Деда Мороза трезвости и самокритичности
власть имущим. Сумейте себя остановить, умерить политические,
финансовые аппетиты. Это и ваших, и в общественных интересах.
Найдите тут разумный баланс. Прекратите делать вид, что все вдруг
дураки, а вы всех, конечно, переиграете. Такого не будет", –
написал Муждабаев.Он отметил, что "не надо считать народ,
свергнувший тирана и остановивший Россию руками бескорыстных
патриотов, лохами"."Честный человек и дурак, лох – не одно и
то же, хотя многим во власти до сих пор кажется так. Те времена
прошли, ау, девяностые. Не надо думать, что все в политике решают
деньги. И что вы такие хитрые и талантливые, что сможете изменить
законы развития общества. Они не меняются с Древней Греции. В такие
переломные для любых государств моменты у политических лидеров есть
только два варианта – либо уйти с дороги, либо идти в ногу с
настроениями общества, а в идеале бы – впереди.
Самоуверенность, алчность, беспринципность, дерзость и ложь –
худшие союзники тех, кто является или хочет являться властью в
демократической стране, а Украина уже такая. Не по форме – по
сути. Это касается и Саакашвили, и тех, кто вокруг него", –
заявил журналист.По его словам, украинским политикам в 2018 году
нужно "слезть с тяжелых наркотиков собственного
величия"."Законсервировать ситуацию не получится. Изворачиваться,
хитрить, недоговаривать – долго не получится. Здесь не РФ и не
Белоруссия. Украина не хочет стоять на месте, ее активное общество
все серьезней требует и в итоге добьется реформ и прозрачной элиты.
Она будет строго спрашивать и с власти, и с оппозиции. Власть и
оппозиция обязаны стать более открытыми обществу", – написал
Муждабаев.Он считает, что "общество на самом деле требует
принципиальности, прекращения договорняков, не косметики, а
реальных экономических и политических перемен"."Требует игры по
понятным, по европейским правилам. Продолжение банкета в домике
космонавтов, как и в закрытых оппозиционных тусовочках, этих
процессов не остановит, но есть риск, что дорого обойдется
всем", – заявил Муждабаев.
https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1775312139169320
Саакашвили является политическим оппонентом нынешней украинской
власти, в частности, президента Украины Петра Порошенко. В
июле Порошенко издал приказ о потере им гражданства на
основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу
Украины.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение
Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование
митингов для свержения украинской власти.Экс-президента Грузии
задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура
требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с
ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева
отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу.
Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую
должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не
явился на допросы в СБУ.
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