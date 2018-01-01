В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

Власти Германии получили данные о гибели двух человек в новогоднюю ночь в результате взрывов петард, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Оба случая произошли близ Берлина. Один из погибших - 35-летний мужчина, а второй - 19-летний молодой человек, расставшийся с жизнью в результаты взрыва самодельной петарды.

Сообщается о десятках пострадавших из-за петард. Так, в одной из берлинских больниц ночью врачи оказывали помощь 21 человеку.

Также сообщается о задержании в разных частях страны нескольких молодых людей, бросавших петарды в сотрудников полиции.

Власти ФРГ приняли масштабные меры, нацеленные на пресечение случаев сексуальных домогательств во время массовых новогодних мероприятий. В 2016 году множество подобных случаев было зафиксировано в Кельне, где к женщинам приставали, в основном, мигранты.

На этот раз в целом ситуацию удалось удержать под контролем. Стражи порядка зафиксировали семь попыток сексуального домогательства в Кельне. В Берлине таких случаев насчитывалось 13, причем семь подозреваемых были задержаны.

Ранее сообщалось, что минимум 20 человек получили травмы, когда взрывали петарды в ночь на понедельник во французском городе Страсбург.

В Москве, как рассказал источник "Интерфакса", в течение дня 31 числа и ночи первого января в больницы из разных районов города с травмами от запуска петард поступили 23 человека.