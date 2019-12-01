В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные злоумышленники открыли огонь по черному автомобилю Range Rover. Об этом сообщает «Информатор».

На момент происшествия в автомобиле находился ребенок, который умер от полученных травм. Обстрел произошел на перекрестке улиц Тарасовской и Льва Толстого.

В 17:30 на месте происшествия уже работали правоохранители. В Киеве ввели оперативный план «Сирена» по поиску машины, на котором скрылись злоумышленники. По предварительным данным, это автомобиль Lexus.

На переднем боковом стекле Range Rover с водительской стороны видны последствия выстрелов. Водитель автомобиля также пострадал. Вероятно он является отцом семьи. На его теле обнаружили капли крови.

В 17:45 мертвый ребенок все еще находился в автомобиле. Пока неизвестно, мальчик это был или девочка. Правоохранительные органы оцепили место происшествия лентой и опрашивают свидетелей случившегося.

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