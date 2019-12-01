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В Тунисе произошло ДТП с туристическим автобусом: 22 человека погибли
01.12.2019 19:02
ДТП в Тунисе - в результате аварии погибли 22 человека Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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