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В Тунисе произошло ДТП с туристическим автобусом: 22 человека погибли
01.12.2019 19:02
ДТП в Тунисе - в результате аварии погибли 22 человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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