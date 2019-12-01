В первый день зимы в украинских Карпатах пошел снег. В частности, снег укрыл гору Драгобрат, сообщает Snig.info.

“С первый днем зимы! На Драгобрате -11“, - говорится в сообщении.

Снег выпал на гору Поп Ивано-Франковской области, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

“По состоянию на 7:40 01 декабря 2019 г. на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -15°С, ветер западный 5м/с, ясно“, - говорится в сообщении.

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